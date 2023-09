Nesta quinta-feira (7), feriado do Dia da Independência do Brasil, o trânsito deve ser intenso nas rodovias do Paraná. De acordo com a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra as BRs 116/PR e 376/PR, o fluxo de veículos deve aumentar em até 36%. Nos quatro dias do feriadão prolongado, a estimativa é que mais de um milhão de veículos passem pela BR-376.

Vamos conferir como está o trânsito em tempo real nas rodovias que cortam Curitiba?

Trânsito na BR-277 no Paraná

Conforme informações do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná (DER/PR), há bastante trânsito na BR-277 no sentido Campo Largo. Em última atualização na rede X (antigo Twitter), realizada às 9h15, o DER/PR informou fila de 30 quilômetros no trecho.

Além disso, a faixa três do km 46 da BR-277, em Morretes, está bloqueada por conta de um carro quebrado. A interdição ocorre na pista sentido São José dos Pinhais.

Movimento na BR-376 no Paraná

O fluxo de veículos também está intenso na BR-376. De acordo com a Arteris Litoral Sul, estão congestionados os km 614 e 617, em São José dos Pinhais, nos dois sentidos.

Mais cedo nesta quinta-feira (7), um acidente interditou a faixa esquerda do km 616,4, em São José dos Pinhais, sentido Santa Catarina. O local foi liberado às 7h30 e deixou fila de dois quilômetros.

Trânsito na BR-116 no Paraná

Devido ao acidente na BR-376, muitos veículos começaram a desviar pela BR-116, no Contorno Leste, aumentando o congestionamento no trecho. Conforme informações da Arteris Litoral Sul, o fluxo segue intenso do km 97 ao km 105, em São José dos Pinhais, na pista sentido Foz do Iguaçu.

Movimento das estradas em tempo real

Acompanhe o movimento das estradas em tempo real:

