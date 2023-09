Mais de um milhão de veículos devem passar pela BR-376 neste feriadão

A Arteris Litoral Sul terá operação especial de atendimento nas rodovias BR-116/PR (Contorno Leste), BR-376/PR e BR-101/SC – com atenção para o período do feriado da Independência, entre 06 e 10 de setembro. Nesse período, o fluxo de veículos esperado para o trecho tem elevação de até 36% se comparado com os dias regulares. Nos quatro dias de feriado a estimativa é de que mais de um milhão de veículos transitem pela rodovia.

Entre os serviços prestados estão a inspeção e monitoramento de tráfego, resgate veicular e socorro com atendimento pré-hospitalar ao longo dos 356 km de rodovias administradas, na rota de ligação entre as capitais Curitiba e Florianópolis. Nessa rota, a Arteris Litoral Sul também disponibiliza nove unidades SOS Usuário com espaço adequado para pausa na viagem, incluindo água, banheiros, fraldários e Wi-Fi.

A concessionária recomenda atenção aos motoristas, principalmente em trechos de aclive e declive – e para com o respeito da distância de segurança entre os veículos.

Confira os trechos destacados para maior atenção ao condutor – para segurança na viagem:

BR 101/SC – A grande concentração de tráfego nas proximidades dos municípios – trechos urbanos – pode gerar a diminuição repentina de velocidade, exigindo dos condutores a distância segura para prevenção de acidentes.

Trecho da Serra do Mar (BR-376) – Trânsito opera com sinalização para restrições. A concessionária segue os trabalhos, na região do km 668 ao km 669 e viabilizou a operação de duas faixas para cada sentido nessa região. Vale destacar que a concessionária segue monitorando a área para garantir a segurança do usuário da rodovia.

Pirilampo na Serra do Mar (BR-376) – Além das obras, a Arteris Litoral Sul possui desde 2021 um sistema semafórico que alerta para trânsito interrompido à frente. São onze semáforos instalados nos postes de monitoramento da rodovia, do km 659 em Tijucas do Sul ao km 669 em Guaratuba. Os semáforos são acionados de forma remota em caso de bloqueio na rodovia, seja por acidente ou qualquer outra razão. O projeto recebeu o nome de Pirilampo, em referência ao inseto similar ao vagalume devido à sua luz piscante.

O acionamento do dispositivo é realizado pelo Centro de Controle e Segurança Operacional em São José dos Pinhais /PR, por meio de um sistema inteligente de transporte interligado por fibra ótica ao longo de todo o trecho. Sempre que os operadores percebem o trânsito parado, os semáforos são acionados para alertar os usuários.

Na prática, a mensagem para os motoristas é simples: quando visualizarem o semáforo na cor âmbar piscando, devem redobrar a atenção e se preparar para reduzir a velocidade, pois haverá trânsito parado à frente.

Forma de Pagamento

Além do pagamento em dinheiro, a Arteris Litoral Sul disponibiliza o pagamento por meio do cartão de débito, por aproximação em suas praças de pedágio. A concessionária reforça que o valor da tarifa é R$ 4,90 e mais essa opção de pagamento é para garantir a fluidez e conforto durante todo o percurso para o usuário.

Dias e horários de maior movimento

Os dias de maior movimento previstos para o trecho da Litoral Sul são:

Quarta-feira (06) – das 14h às 17h

Quinta-feira (07) das 8h às 14h

Sexta-feira (08) das 10h às 18h

Sábado (09) das 10h às 18h

Domingo (10) das 11h às 15h

Serviço ao usuário:

Caso precise acionar a Arteris Litoral Sul, basta ligar 0800-725-1771 (deficientes auditivos: 0800 717 1000). Por meio do site e Twitter, a concessionária também mantém informações atualizadas 24h sobre as condições das rodovias via https://www.arteris.com.br/nossas-rodovias/litoral-sul/apresentacao/ e perfil @Arteris_ALS.

SOS Usuário:

1 BR116 90,300 Sul Piraquara-PR

2 BR376 635,400 Norte São Jose dos Pinhais-PR

3 BR101 1,350 Sul Garuva-SC

4 BR101 46,800 Norte Joinville-SC

5 BR101 79,400 Sul Araquari-SC

6 BR101 129,800 Norte Camboriú-SC

7 BR101 157,400 Sul Porto Belo-SC

8 BR101 192,400 Norte Biguaçu-SC

9 BR101 219,800 Sul Palhoça-SC

Praças de pedágio – Tarifa básica: R$ 4,90

P1 BR376 km 635,100 São Jose dos Pinhais-PR

P2 BR101 km 1,350 Garuva-SC

P3 BR101 km 79,400 Araquari-SC

P4 BR101 km 157,450 Porto Belo-SC

P5 BR101 km 243,000 Palhoça-SC

