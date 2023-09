Dois homens invadiram na noite do último sábado (02), um clube de tiro em Pontal do Paraná, no Litoral, e levaram 20 armas de diferentes modelos e marcas. Segundo o Polícia Militar (PM), os homens estavam armados e renderam um funcionário e o proprietário do estabelecimento.

Os assaltantes tiveram tempo para ainda levar os aparelhos que armazenavam as imagens das câmeras de segurança e celulares das vítimas. Após o roubo, os homens fugiram em um carro que foi encontrado incendiado no balneário de Costa Azul, em Matinhos, também no litoral paranaense.

Os suspeitos ainda não foram localizados nesta segunda-feira (04).

