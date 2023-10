Um acidente envolvendo cinco caminhões causa uma interdição parcial no quilômetro 31 da BR-277, em Morretes, litoral do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal o acidente ocorreu no sentido Paranaguá e o congestionamento alcançou os cinco quilômetros. Apesar da gravidade do acidente ninguém ficou ferido. Flagras mostram populares saqueando as cargas que vazaram na pista.

A PRF informou que ainda não há previsão de liberação da via, que tem movimento intenso neste horário. Chovia no momento do acidente, registrado por volta das 6h da manhã desta segunda-feira (2).

Houve derramamento de carga e por isso a necessidade de bloqueio da via para limpeza e depois liberação do fluxo de veículos. A pisca ficou completamente interditada por cerca de 20 minutos até a liberação de uma das faixas, perto das 6h20.

Segundo motoristas envolvidos no acidente a carga de soja que vazou de um dos caminhões foi saqueada por populares que chegaram até com um caminhão para carregar os sacos dos grãos. Os motoristas ressaltaram em entrevista ao Bom Dia Paraná, da RPC, que não se tratavam de pessoas envolvidas com seguradoras.

Reprodução/Bom Dia Paraná/RPC. Havia muita neblina no momento do acidente, durante a madrugada. Foto: Reprodução/Bom Dia Paraná/RPC.

BR-277 com “novo dono”

Com a vitória no segundo lote de rodovias do Paraná nesta sexta-feira (29), o Consórcio Infraestrutura PR ficará responsável pelas rodovias paranaenses pelos próximos 30 anos. O novo contrato engloba rodovias da Região Metropolitana de Curitiba, Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro. Quanto vai custar a nova tarifa do pedágio?

