A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atualizou no começo da tarde deste sábado (25) a condição das estradas que costumam ter maior movimento nos fins de semana que levam curitibanos para as praias.

Na BR-376, rumo Santa Catarina não há registros de congestionamentos, diferente do que ocorreu nas primeiras horas do dia quando chegou a ter uma fila de 14 quilômetros no sentido Santa Catarina. No sentido Curitiba também não há registro de fila.

Já na BR-277 há registro de fila de 5 quilômetros no sentido litoral paranaense e também para Curitiba. O motivo do congestionamento é devido a um desvio operacional no km 42. O trecho está funcionando em meia pista.

