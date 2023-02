Dois homens assaltaram uma casa usando disfarces de policiais federais nesta quinta-feira (23), em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que os bandidos disfarçados chegam ao local e abordam a vítima. Eles vestem blusas pretas com escritos em amarelo.

Os dois descem de um carro preto, dirigido por uma terceira pessoa, enquanto o morador da casa abre o portão da garagem e se prepara para entrar no imóvel. O carro que os deixa no local sai em seguida.

A Polícia Civil informou que os suspeitos disseram ter recebido uma denúncia sobre tráfico de drogas. Ao entrar na casa, eles anunciaram o assalto.

Marginais ficaram certa de 15 minutos na casa e ameaçaram família com armas. Foto: Reprodução/RPC.

“Diante da recusa da moradora os mesmos então passaram a ameaçar essa mulher e pediram pelo cofre, bem como valores, joias e demais objetos de valor que foram subtraídos mediante violência e grave ameaça, bem como emprego de arma de fogo”, explicou o delegado Geraldo Evangelista. A ação levou 15 minutos e depois de deixarem a casa os marginais fugiram. “A polícia civil irá apurar o crime de roubo, uso ilegítimo de distintivo e uniforme praticado por estes indivíduos”, completou o delegado.

Até a noite desta sexta-feira (24), porém, os suspeitos não tinham sido identificados pela polícia.

