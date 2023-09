Muitos motoristas deixaram para voltar nos 45 minutos do segundo tempo da folga deste feriadão de 7 de setembro. No domingo o trânsito ficou complicado por causa da grave no Ferryboat de Guaratuba, que já foi solucionada. Nesta segunda-feira cedo, o trânsito era intenso no trecho da BR-277 que liga Curitiba ao litoral do Paraná. bem como no trecho sentido interior.

Na BR-376, que liga Curitiba ao estado vizinho de Santa Catarina, muitos motoristas também decidiram voltar nesta segunda-feira.

Na BR-116, há registro de congestionamento de um quilômetro na chegada a Curitiba por causa da grande quantidade de veículos.

Ferryboat normalizado

Muitos motoristas tiveram um domingo de fila na travessia do Ferryboat, entre Matinhos e Guaratuba. A razão foi uma greve dos funcionários da empresa Internacional Marítima. Houve negociação e os trabalhos ficaram com restrições apenas entre as 14h e 17h.

Acompanhe o movimento das estradas em tempo real:

