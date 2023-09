Morreu no sábado (9), aos 73 anos, o empresário Adnan Jezzine, proprietário do Bagdad Café, tradicional bar e restaurante árabe de Curitiba. O comunicado do falecimento foi publicado nas redes sociais do estabelecimento.

“O Bagdad Café agradece imensamente ao precursor na difusão da cultura Árabe em Curitiba, trazendo a magia de todo um povo, sempre com a alegria que é sua marca registrada, revelando talentos, distribuindo sorrisos e experiências”, diz nota.

A morte de Jezzine causou comoção nas redes sociais. Diversos clientes e amigos comentaram a publicação e lamentaram o ocorrido.

“Nossos sentimentos à família! Creio que as noites curitibanas não serão as mesmas! Foi ele quem me ensinou a acompanhar a dançarina do ventre durante a apresentação… fazendo a corte e seguindo o ritmo no “modo masculino” de dançar… foi memorável a nossa atuação! Um grande coração que Deus o receba em paz”, escreveu um cliente.

“Realmente ele era muito receptivo com seus clientes e a comida do restaurante era fantástica. Era muito empolgante as apresentações do Bagdá Café. Vai deixar saudades a todos os curitibanos e turistas”, afirmou outra internauta.

A causa da morte do empresário não foi revelada.

