BR-116 tem acidente gravíssimo e com a morte de uma pessoa no retorno do feriadão

Um homem de 33 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (18), na BR-116, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. O carro em que conduzia capotou na via, sentido São Paulo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista estava sozinho no veículo Ford/Fiesta com placas de Curitiba quando ocorreu o acidente. Não foi informada a dinâmica da ocorrência.

Movimento intenso nas estradas

O movimento na BR-116 na saída de Curitiba após o feriado da Proclamação da República é normal, segundo a Arteris Regis, concessionária do trecho. No entanto, quem segue para São Paulo, vai encontrar lentidão no km 286, em Itapecerica da Serra (SP) ao km 280, em Embu das Artes, também no estado vizinho.