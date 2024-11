Quatro suspeitos morrem em confronto com a Polícia em Curitiba

O fim de semana em Curitiba foi marcado por quatro mortes em confrontos. As ocorrências envolvem suspeitos de furtos de veículos e roubo de carro. No domingo (17), dois homens foram mortos após fugirem de uma abordagem policial da equipe do Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE). No sábado (16), outros dois rapazes morreram na Avenida Visconde de Guarapuava, na região central.

Na ocorrência deste domingo é consequência de um roubo de carro ocorrido noite de sábado, em um posto de combustíveis localizado no bairro Portão, em Curitiba. Um dia depois, a RONE foi informada que o carro estaria seguindo em direção ao Bairro Atuba e acabou cruzando com o carro no novo trevo do Atuba.

+ Leia mais Vídeo mostra resgate de turista argentino que estava perdido na Ilha do Mel

“Houve uma tentativa de fuga dos indivíduos, mas a equipe conseguiu fazer a manobra e eles tentaram uma reação, quando houve o revide. Todos os policiais estão bem e íntegros, e os indivíduos foram neutralizados. Posteriormente foram constados óbito pela equipe de socorro”, disse o tenente Willian Ubida para a RPC.