Vídeo mostra resgate de turista argentino que estava perdido na Ilha do Mel

Um turista argentino ficou desaparecido por mais de 15 horas neste fim de semana na Ilha do Mel, no Litoral do Paraná. Com a ajuda de voluntários e bombeiros, o homem de 67 anos foi encontrado, com ferimentos na perna. Veja abaixo o vídeo com o momento o resgate.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o argentino saiu para caminhar por volta das 9h30 de sábado (16). De acordo com a esposa, ele tentou cruzar o morro da Cruz, em Encantadas, enquanto a companheira foi para o outro lado. Diante da não localização, a esposa foi ao posto policial às 18h de sábado.

Ilha do Mel. Foto: AEN/Arquivo

Buscas até a madrugada

Na primeira tentativa de encontrar o argentino, a equipe policial se deslocou até o local, mas não o localizou. Ainda de acordo com a esposa, a vítima não ingeriu bebida alcoólica e não entrou na água até o momento em que se separaram.

Já no começo da madrugada deste domingo (17), a equipe da brigada da Ilha do Mel encontrou o turista na encosta do Morro do Espia, em um local de difícil acesso. Na primeira avaliação clínica, a vítima estava consciente e orientada, com alguns ferimentos nas pernas. Veja o vídeo.

Vídeo: Divulgação/Corpo de Bombeiros