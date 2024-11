Novas estações-tubo de Curitiba são inauguradas nesta segunda na Linha Verde

As estações-tubo Solar e Jardim Botânico na Linha Verde, em Curitiba, serão inauguradas na tarde de segunda-feira (18). Novas linhas de ônibus irão atender a região e também Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

A Estação Solar, no sentido Norte, fica no Bairro Alto, entre a Rua Moreno Roseira Penteado de Almeida e a Avenida Francisco M. Albizu, no trecho que vai do Viaduto Alberico Flores Bueno ao Conjunto Solar, entre a loja Daju e o Atacadão.

Já a Estação Jardim Botânico, no sentido Sul, fica no bairro de mesmo nome na altura do número 8.300 da Linha Verde, no viaduto sobre as avenidas Prefeito Maurício Fruet e Presidente Affonso Camargo.

Na Estação Solar, dentro do Lote 4.1 da Linha Verde Norte, foram realizadas a pavimentação em concreto da canaleta exclusiva para os ônibus, pavimentação em asfalto das vias locais, execução de calçadas, implantação de canteiros com plantio de grama e obras de iluminação pública.

Na Estação Jardim Botânico, foram feitas calçadas, implantação de canteiros com plantio de grama e obras de iluminação pública.

Novas linhas de ônibus

Foto: Ricardo Marajó/SMCS

A partir da terça-feira (19), com a entrega da Estação Solar, a Linha Verde ganhará novas linhas de ônibus. A linha expressa 350-Fagundes Varela/Pinheirinho terá trajeto ampliado e passa a se chamar 350-Solar/Pinheirinho. Além disso, entra em operação a nova linha metropolitana Roça Grande/Solar, que liga o bairro de Colombo à nova estação-tubo da Linha Verde.

O prefeito Rafael Greca e o vice-prefeito Eduardo Pimentel estarão na inauguração das estações-tubo.