Ponte de Guaratuba terá um mascote! Veja os finalistas e como participar da votação

O Concurso Cultural para a escolha do mascote da Ponte de Guaratuba, no Litoral, promovido pelo Governo do Paraná, está com a votação aberta até o dia 22 de novembro. Para votar e escolher o mascote vencedor do concurso, basta acessar este site. O resultado será divulgado no dia 26 de novembro.

Entre os mascotes finalistas, estão dois personagens representados pela ave guará, símbolo da cidade de Guaratuba, e um caranguejo, animal característico da região litorânea. Veja imagens abaixo.

Os desenhos foram escolhidos por uma Comissão Julgadora, que seguiu com rigor todos os critérios previstos no edital 001/2023 – SEIL DER/PR, de inscrição e seleção. Um dos pontos enfatizados no concurso foi a importância de o personagem ter relação com a construção da Ponte de Guaratuba, bem como a preservação ambiental e ou com a baía de Guaratuba. Ao todo, foram 203 inscrições realizadas.

Uma das finalidades da iniciativa do concurso, promovido por meio das secretarias da Comunicação, Infraestrutura e Logística e o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), é promover a divulgação do mascote escolhido em eventos e materiais, especialmente nas ações voltadas aos programas ambientais e junto às comunidades locais.

O concurso, bem como o nome do mascote que será escolhido, não terá nenhuma relação com a futura escolha do nome da Ponte de Guaratuba.

Autores dos mascotes finalistas

Ave Guará

Um dos finalistas do concurso, Gabriel Brand Jürgensen, de 27 anos, da cidade de São Bento do Sul, em Santa Catarina, idealizou o seu mascote ao refletir sobre a importância do meio ambiente. Ele uniu conhecimento e conscientização.

“Na época da faculdade fiz estágio no Instituto Caranguejo (Joinville), em que o principal objetivo era a conscientização ambiental através de quadrinhos, jogos e animação. Lá aprendi muito sobre a fauna e flora local, principalmente dos manguezais e da Mata Atlântica, então não demorou muito para eu escolher a ave guará como personagem, já que além da cor vibrante, a ave também combina muito com a cidade de Guaratuba”, explica.

“Acredito que o mais importante é que o desenvolvimento de Guaratuba aconteça sempre observando o impacto que isso causa no meio ambiente, o monitoramento da fauna e flora do local é de extrema importância. Um mascote tão belo e típico dessa região é um lembrete de que o progresso e o meio ambiente podem caminhar juntos rumo a um futuro melhor para todos”, destaca o finalista.

Caranguejo

O finalista Edson José Cortiano, de 69 anos, professor na cidade de Curitiba, diz que a criação do seu mascote surgiu em um momento de meditação e que também priorizou a causa ambiental.

“O personagem foi inspirado pela vida marinha da região e pela importância da ponte. Pesquisei muito a flora e a fauna locais. O caranguejo é um bichinho muito simpático e parece ser um grande trabalhador. Usei técnicas de ilustração digital e muitos esboços a lápis para criar um visual amigável e moderno, visando representar o Paraná com carisma e energia”, afirma Cortiano.

“A mensagem que quero passar com o mascote é de união, acolhimento, preservação da flora e da fauna, o orgulho de ser paranaense e o trabalho técnico que a construção da ponte envolve”, ressalta o finalista.

Sobre a importância da obra da Ponte de Guaratuba, ele faz questão de enfatizar que essa obra é extremamente importante para os paranaenses, os brasileiros e os turistas do mundo todo. “Pois facilitará a mobilidade e o desenvolvimento econômico da região, além de valorizar o turismo local e melhorar a qualidade de vida dos moradores”, diz o cartunista.

Mais uma Ave Guará

Quem também está na expectativa pelo resultado do concurso é a participante Vanessa do Rocio Ribas Achitzki, 38 anos, de Curitiba. Ela explica que o concurso tem uma representatividade especial em sua vida.

“Fiquei muito feliz e entusiasmada por ser uma das finalistas, pois apesar de ser curitibana passei a minha infância em Guaratuba. Meus avós me criaram em Guaratuba até os 3 anos de idade. Amo muito a cidade e tenho muitos amigos lá. Então, esse concurso tem muito valor afetivo pra mim”, diz Vanessa.

Ela explica que a inspiração para o seu personagem surgiu do amor pela cidade e a valorização dos trabalhadores, os quais executam a obra da Ponte de Guaratuba.

“O personagem surgiu através da pesquisa a respeito da Cidade de Guaratuba, da flora e fauna da região e da importância dessa ave como símbolo histórico. A principal inspiração foram os trabalhadores da obra da ponte. O desenho foi feito a mão usando lápis aquarelável. Eu visualizei o personagem como um trabalhador, um carinha carismático e alegre, comunicativo, aquele colega de trabalho que é legal e gentil com todo mundo, para criar um elo entre o público e os trabalhadores que estão empenhados nessa obra tão importante para a região”, enfatiza.

Prêmio para o vencedor

São duas categorias de premiações: uma para a melhor imagem/desenho e outra para o melhor nome do mascote, podendo ser o mesmo vencedor para as duas categorias. Nesse primeiro momento, a votação é para o melhor desenho.

O vencedor do concurso de melhor imagem/desenho receberá como premiação o valor de R$ 3 mil. Já o vencedor do concurso para o melhor nome do mascote receberá como premiação o valor de R$ 1 mil. Ambos receberão um certificado e terão seu trabalho divulgado no Instagram e sites oficiais do Governo do Paraná. Os vencedores também receberão como prêmio o direito a uma visita especial na obra da Ponte de Guaratuba, a ser agendada com o DER/PR.

Obras da Ponte de Guaratuba

Obras da Ponte de Guaratuba. Foto: Divulgação/Gabriel Rosa/AEN.

As obras da construção da Ponte de Guaratuba atingiram a marca de 27,1% de execução, segundo o relatório de obras do mês de outubro.

+ Leia mais Ponte de Guaratuba tem 27% da obra executada até outubro

Em 30 de outubro, a obra da Ponte de Guaratuba, uma das mais aguardadas no Paraná, completou seis meses, com atividades ininterruptas. Foram utilizados mais de 5 mil metros cúbicos de concreto, 682 caminhões betoneiras e 1.316 toneladas de aço na obra.

A ponte terá 1.244 metros de extensão, com quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança, barreiras rígidas em concreto, calçadas com ciclovia e guarda-corpo nas extremidades. A previsão de entrega da obra é abril de 2026.