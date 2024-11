Ponte de Guaratuba tem 27% da obra executada até outubro

As obras da construção da Ponte de Guaratuba, no Litoral do Paraná, atingiram a marca de 27,1% de execução, segundo o relatório de obras do mês de outubro. Isso significa que mais de um quarto já foi concluído.

Nesse período, os trabalhos de infraestrutura estiveram focados na execução das estacas do trecho pré-moldado e estaiado, com atividades de cravação, escavação e concretagem, fabricação das vigas longarinas pré-moldadas e execução das travessas do trecho pré-moldado.

De acordo com o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, os avanços da obra, em seis meses, mostram que a execução acontece dentro de todo o cronograma estabelecido. “Estamos chegando a quase 30% de execução dentro do cronograma previsto, e realizando também as desapropriações, etapa importante para que a gente possa entregar a obra dentro do prazo que o Governo do Paraná estabeleceu, no início de 2026”, destaca.

Infraestrutura em execução

Para a infraestrutura da ponte, até o momento, foram 24 estacas concluídas, sendo 14 no trecho estaiado e 10 no trecho pré-moldado. De acordo com o projeto, é prevista a construção de 64 estacas, sendo 24 no trecho estaiado e 40 no trecho pré-moldado. Foram fabricadas também 37 vigas longarinas, de um total de 160 vigas previstas para a obra.

Já na execução das vigas travessas, foi registrado o número de quatro travessas finalizadas. No total, serão 22 vigas travessas, que fazem parte da estrutura da ponte. De acordo com o projeto executivo da obra, serão 20 travessas construídas no trecho pré-moldado e duas travessas nos apoios laterais do trecho estaiado.

Segundo a engenheira do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), Larissa Vieira, o avanço das obras é satisfatório e se enquadra dentro de todo o planejamento. “Chegamos aos seis meses de obra na Ponte de Guaratuba com tudo dentro do que foi planejado no cronograma. Todas as etapas avançam visivelmente em infraestrutura com o rigor de qualidade, segurança e eficiência. O nosso objetivo é entregar essa, que é uma das maiores obras do Estado, como um marco de transformação à população do litoral paranaense”, destaca.

Seis meses de obras

Em 30 de outubro, a obra da Ponte de Guaratuba, uma das mais aguardadas no Paraná, completou seis meses, com atividades ininterruptas. Foram utilizados mais de 5 mil metros cúbicos de concreto, 682 caminhões betoneiras e 1.316 toneladas de aço na obra.

Até o momento, mais de 415 trabalhadores já foram contratados para atuar de forma direta e ou indireta em diferentes ramos da obra, que promete transformar a economia e o turismo no Litoral do Paraná. Até o fim do ano, a previsão é que 600 pessoas estejam trabalhando na obra.

O marco inicial da construção da Ponte de Guaratuba aconteceu no dia 30 de abril de 2024, quando o governador Carlos Massa Ratinho Junior esteve no canteiro de obras para anunciar a emissão de Licença de Instalação da obra, emitida pelo Instituto Água e Terra (IAT). Na ocasião, ele deu início oficial às primeiras atividades na obra.

Confira a linha do tempo da construção:

Abril: anúncio oficial da emissão da Licença de Instalação da obra

Maio: realizada a 1ª concretagem de estaca no trecho pré-moldado

Junho: 1ª concretagem de estaca no trecho estaiado

Julho: instalação da Grua no canteiro de obras

Agosto: fabricação da 1ª viga longarina

Setembro: conclusão da 1ª viga travessa

Outubro: conclusão das estacas do Apoio 4 (trecho estaiado)