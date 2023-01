Em mais um caso de afogamento, um jovem de 18 anos foi resgatado em estado grave após se afogar em Guaratuba, no litoral paranaense. Outra vítima, um homem de 53 anos, também foi resgatada pelos bombeiros e não corre risco de morrer. Os dois são moradores de Castro, nos Campos Gerais.

O salvamento ocorreu no início da tarde deste domingo (22), nas imediações do posto dos guarda-vidas Vô Fredo, mas já fora da área protegida pelos bombeiros. Mesmo assim os guarda-vidas conseguiram avistar as vítimas se afogando e deram início ao resgate.

+ Leia mais: Sucesso no verão, praias de água doce do Paraná terão programação de férias

Após ser retirado da água, o homem mais velho se reestabilizou rapidamente, sendo encaminhado em uma ambulância para o Pronto Socorro de Guaratuba sem maiores riscos à sua saúde.

Já o jovem, com quadro de saúde considerado grave, foi submetido a tentativas de reanimação e posteriormente transportado para o Hospital Regional do Paraná, em Paranaguá, por um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).