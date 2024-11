Boato de novo corte de árvores se espalha em Curitiba; prefeitura nega

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A suspeita de novos cortes de árvores na Avenida Victor Ferreira do Amaral tem preocupado os moradores do bairro Tarumã, em Curitiba. Recentemente leitores da Tribuna do Paraná apontaram um possível corte de mais árvores na região, entre o viaduto da Praça das Nações e a Linha Verde.

Nesse trecho da avenida, que soma cerca de oito quadras, existe um belo corredor de árvores, dos dois lados da via.

“Que tal essa: ouvi falar que a prefeitura irá retirar as árvores que estão na Victor Ferreira do Amaral entre o viaduto da Linha Verde e o Viaduto das Nações…São muitas árvores…será verdade isso?”, escreveu um leitor da Tribuna.

O receio de novos cortes surge depois da retirada de 40 árvores da avenida no início deste ano. A ação ocorreu por conta da construção do Novo Terminal do Tarumã. Além dessa ocasião, o corte de 237 árvores na Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes também gerou comoção da população curitibana.

Mais árvores serão cortadas em Curitiba?

Para verificar se essa informação estava correta, a Tribuna entrou em contato com a Secretaria do Meio Ambiente de Curitiba (SMMA). Por meio de nota, a pasta afirmou que não está previsto o novo corte de árvores nesse trecho da Avenida Victor Ferreira do Amaral.

“A Prefeitura de Curitiba informa que não há qualquer previsão de supressão de árvores no trecho da Avenida Victor Ferreira do Amaral, entre os viadutos do Complexo do Tarumã e da Avenida Nossa Senhora da Luz. Qualquer intervenção em vias, que exija supressão de vegetação, segue um rigoroso processo dentro das exigências de legislação ambiental da capital”, diz nota.