Obras da Arthur Bernardes são retomadas após polêmica

Depois da polêmica envolvendo o corte de árvores na Avenida Arthur Bernardes, a Prefeitura de Curitiba retomou as obras no local. Uma liminar da justiça havia suspendido a obra, conforme a Tribuna publicou na época.



O movimento SOS Parque Linear da Arthur Bernardes promoveu atos contra o corte de mais de 200 árvores que a Prefeitura anunciou quando a obra teve início no primeiro semestre deste ano. Uma estimativa do movimento fala no corte de 642 árvores por causa das obras.



A obra foi retomada nesta última quinta-feira (07) e deverá ter corte de árvores, mas não neste momento. O trecho com início de obras é de 500 metros, estende-se por cerca de cinco quadras, entre as ruas Francisco Klemtz e Francisco Frischmann e promove o bloqueio temporário da via.



Um trecho da Avenida Arthur Bernardes, no bairro Portão, foi bloqueado para a execução de obras de pavimentação do lote 1 do Projeto Novo Inter 2. Esta etapa prevê obras de escavação profunda, serviços de drenagem, terraplanagem, correção geométrica, pavimentação em concreto, paisagismo, iluminação e alargamento das calçadas.

A expectativa é de que esta fase dure cerca de 90 dias. Ao término, a Avenida Arthur Bernardes será transformada em um novo binário com a Rua Professora Doracy Cezzarino.

A obra está relacionada ao projeto do Novo Inter 2, onde estão previstas a readequação viária em mais de 14 mil metros de ruas dos bairros Seminário, Vila Izabel, Portão e Santa Quitéria, além da ampliação do complexo de lazer e esportes que existe no canteiro central da Arthur Bernardes, e a construção de um novo miniterminal Santa Quitéria. O Projeto Novo Inter 2 tem financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com contrapartidas do município.

Movimento denuncia corte de 642 árvores

O movimento de moradores da região SOS Parque Linear Arthur Bernardes está denunciando que com a obra, a Prefeitura vai cortar 642 árvores. Conforme a administração municipal o número de 642 árvores consta na licença ambiental de instalação do empreendimento, que é feito na fase de planejamento do projeto executivo.



As 642 árvores são passíveis de atingimento, mas o número de árvores a serem cortadas vai depender do andamento da obra. Neste momento não existe autorização para corte de nenhuma árvore na Av. Arthur Bernardes, conforme informou a Prefeitura.

Segundo divulgação da administração municipal, no chamado Eixo de Animação da Arthur Bernardes estão previstos o atingimento de 160 árvores para a execução das obras, especialmente para o alargamento da pista para a faixa exclusiva do ônibus e as áreas de remanso e estacionamento. Na área do miniterminal, 59 árvores serão transplantadas.

Para compensar o corte de árvores previsto para a execução das obras, a Prefeitura anunciou que o Horto Municipal de Curitiba já fez o plantio de 1.454 mudas na região, sendo 495 na Vila Izabel, 25 no Santa Quitéria, 195 no Seminário e 740 no Portão. No total, estão previstas cinco mil novas mudas.

Benfeitorias para sociedade

Com pista de caminhada, quadras poliesportivas, parque infantil, o Parque Linear é bastante usado pelos moradores da região. As benfeitorias anunciadas incluem a reforma da pista de caminhada, ciclovia, parquinho infantil, quadras de tênis e poliesportiva já existentes. Também preveem ampliação das instalações da sede local da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), playpet, pista de skate, quadra de futevôlei, quadra de basquete, cancha de futebol Society, academia ao ar livre, praça interna e mais três áreas de ginástica e três novos parquinhos infantis.

Novo miniterminal

As obras na região incluem a entrega de um novo miniterminal. O atual tubo do Santa Quitéria dará lugar ao miniterminal, que vai fazer a ligação com a região central da cidade por meio de três novas linhas troncais. A conexão entre bairros e Centro também vai ocorrer por meio de outras sete linhas alimentadoras, além do Interbairros II, o Inter 2 e a Linha Direta Caiuá/Cachoeira. Os usuários dessas linhas poderão ser conectados à Rede Integrada de Transporte (RIT), viabilizando viagens com o pagamento de uma passagem.

Além do novo equipamento e das intervenções no Eixo de Animação, as execuções contratadas com o Consórcio TCV, formado pelas empresas TCE e Compasa, incluem a drenagem, terraplanagem, pavimentação, paisagismo, iluminação e calçamento de 14 mil metros de ruas do entorno. A previsão da administração municipal é que no final, um novo binário será formado entre as ruas Vital Brasil e Ulisses Vieira. Dos dois lados da Arthur Bernardes, haverá faixas exclusivas de ônibus para permitir uma operação mais eficiente do sistema de transporte.

Este lote de obras com intervenções na Av. Arthur Bernardes fazem parte do Projeto Inter 2, formado por sete lotes de obras. O projeto promete requalificar mais de 38 km de percurso do Inter 2 e do Interbairros II, com impacto em 28 bairros da capital. As obras fazem parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba e têm financiamento do BID. São US$ 106,7 milhões em recursos para obras de requalificação do itinerário de linhas de alto carregamento de passageiros da cidade, com atendimento de 181 mil usuários/dia.