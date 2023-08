Beach tennis, futevôlei e vôlei de praia: onde aprender e jogar de graça em Curitiba

Esporte “da moda”, que tem conquistado cada vez mais praticantes, o beach tennis também caiu no gosto dos curitibanos. Na capital, é possível fazer aulas ou jogar de graça, em espaços públicos como a quadra do Centro de Esporte e Lazer do Bacacheri. O local recebeu areia nova e marcações que permitem jogos de futevôlei e vôlei de praia, além do beach tennis.

O espaço recebe turmas sistemáticas das três modalidades, com vagas disponíveis para diferentes idades. Clique aqui para se inscrever. Além disso, de acordo com a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, é possível desfrutar da quadra aos fins de semana, sem necessidade de agendamento.

Futevôlei

Futevôlei. Foto: Levy Ferreira/SMCS

Um dos esportes praticados no CEL Bacacheri é o futevôlei, que mescla os fundamentos do vôlei de areia e do futebol, e nasceu nas praias do Rio de Janeiro. O esporte teve um crescimento significativo depois da pandemia, pelo seu aspecto de distanciamento e por ser jogado ao ar livre.

“O futevôlei é chamativo para os alunos por não ser um esporte de contato, então é mais difícil de se machucar e, por ser de areia, é ao mesmo tempo cansativo e divertido”, destaca o professor da modalidade no CEL Bacacheri, Vinicius Cercal.

Para as crianças

Turmas em futevôlei, vôlei de praia e beach tennis recebem matrículas. Foto: Levy Ferreira/SMCS

No Centro de Esporte e Lazer Bacaheri, todas as terças e quintas-feiras, às 16h, as quadras são reservadas para a criançada praticar o futevôlei, em uma turma que é sinônimo de diversão e energia.

“Eu gosto muito de vir aqui, a areia é gostosa e as aulas são muito boas, aprendemos os fundamentos certinhos e o professor é divertido e respeitoso”, comenta Diego Zanotti Cordeiro, de 12 anos. Assim como boa parte da turma de futevôlei, Gustavo Silva, de 13 anos, também joga beach tennis no local. “Desde que as aulas começaram minhas tardes são muito mais divertidas, eu venho sempre e gasto bastante energia.”

