Uma resolução publicada pela Anvisa proibiu a distribuição de um tipo de alimento adorado por muitos brasileiros fãs de cachorro quente. Mais conhecida em Curitiba como vina, o alimento da vez, a salsicha viena com alho sabor defumado da marca Nalin foi no comunidado de risco nº 082/2023 da Anvisa.

Segundo a notificação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) há risco de um dos lotes da salsicha (vina) da marca conter contaminação biológica.

+Leia mais! Anvisa proíbe venda de lote de atum ralado por risco de intoxicação

Segundo a Anvisa o comunicado proíbe a distribuição, comercialização e uso do lote N130623 do produto Salsicha Viena com Alho, sabor defumado, marca Nalin, fabricado em 13/06/2023 e válido até 13/09/2023.

A medida foi motivada considerando o comunicado de recolhimento voluntário recebido da empresa, devido ao lote do produto conter contaminação microbiológica.

A reportagem tentou contato com a empresa para ter uma posição sobre a notificação da Anvisa, mas não obteve sucesso.

