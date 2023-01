Depois de três edições em que cachorros entraram na casa do Big Brother Brasil (BBB), chegou a vez do gato. Um felino curitibano foi escolhido pela produção para estar entre os brothers?

Bem que essa frase poderia ser verdadeira, mas é uma brincadeira que viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (04). A responsável pelo meme foi a Ana Bacilla Munhoz da Rocha, 48 anos, advogada e fundadora da Toca dos Tatus, uma instituição sem fins lucrativos que faz resgate e adoção de felinos em Curitiba.

O objetivo da postagem é para que as pessoas tenham mais afeto com os gatos, um animal que está sendo abandonado e maltratado com mais frequência na sociedade.

“Foi uma brincadeira. Começou a vazar os nomes dos participantes dessa edição do BBB e falei com o meu marido como seria interessante colocar um gato na casa. Com certeza aumentaria a adoção, o cuidado com o animal. Hoje em dia, temos 10% a mais de gato na rua que cachorro”, alertou a protetora. Segundo ela, os felinos são mais maltratados e abandonados. “Como seria legal ter um grande holofote como o Big Brother para mostrar que o gato é do bem. É preciso acabar com a história que ele é do mal. O gato tem uma vida, e não sete como ficou no imaginário popular”, completou Ana.

A responsável pelo meme foi a Ana Bacilla Munhoz da Rocha, 48 anos, advogada e fundadora da Toca dos Tatus. Foto: Arquivo Pessoal.

Repercussão do meme

Após a publicação da postagem, várias pessoas entraram em contato com a Ana para saber da veracidade da informação. Segundo ela, a curiosidade foi geral, mas tudo passou de uma brincadeira com um fundo social. “Algumas pessoas mandaram mensagem questionando. Importante nesse momento é deixar o assunto para reflexão. Já tivemos gato jogado na fogueira, mas gostamos de mostrar ele recuperado, não machucado. Aqui na Toca temos um espaço que chamamos de gatoterapia, onde pessoas passam 15 minutos com os gatos. É uma experiência para todos os tipos de público, seja idoso, autistas e crianças”, reforçou Ana.

Cachorro no BBB

Três cachorros passaram pelo BBB na história. Na edição 2002, a vira-lata Molly ganhou uma votação contra o cachorro Zeca e pode passar um tempinho com os brothers. Ela tinha sido resgatada das ruas do Rio de Janeiro e ficou 15 dias no programa.

No BBB14, um cão da raça São Bernardo foi o convidado de honra de uma ação publicitária. Ele passou uma tarde na casa e ganhou carinho dos confinados. A última a entrar foi a Luna, em 2016. Uma vira-lata caramelo, símbolo nacional entre os cachorros. Ela ficou dois dias no programa e deixou saudade.

