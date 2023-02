No próximo sábado (11), os Amigos do HC realizam uma Queima de Carnaval num bazar das peças da Loja da Associação. Durante a ação, calças, camisas, camisetas, blusas, sapatos, sandálias e biquínis, dentre outras peças de roupa estarão à venda a partir de R$5,00.

Parceira da causa, a empresa de coleta e descarte de resíduos eletrônicos EcoTrade fará uma ação para orientar o público que passar pela Queima de Carnaval, das 9h às 17h30.

A intenção é conscientizar as pessoas sobre a importância do descarte consciente de eletrônicos. “Com a parceria, a venda desses materiais coletados é revertida em recursos financeiros para nós, gerando receita para a Associação”, afirma o presidente Claudio Shimoyama.

Desde janeiro, a empresa mantém um posto fixo de coleta de materiais eletrônicos instalado nos Amigos do HC, permitindo que pessoas e empresas ajudem a Associação com o descarte correto. “A empresa faz a retirada dos resíduos nos Amigos do HC ou em uma empresa indicada e a partir daí o material passa por triagem, separação, avaliação e testes. E quem ganha com isso é o meio-ambiente”, explica Rafaela Panizzi, supervisora comercial de compras da EcoTrade.

Além do descarte correto, a intenção dos Amigos do HC e da EcoTrade é criar uma mentalidade de ESG nas empresas, incentivando políticas ambientais, sociais e de governança. Que tal começar?

O bazar “Queima de Carnaval Amigos do HC” será das 9h às 17h30 na Avenida Agostinho de Leão Jr., 336 – Alto da Glória.