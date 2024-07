Bazar de inverno vai até sexta-feira em Curitiba; veja como participar

A Semana de Inverno da Socorro aos Necessitados é um evento que une solidariedade e amor ao próximo, oferecendo uma oportunidade única para ajudar quem precisa enquanto reforça os itens do guarda-roupa para os dias frios. O evento que iniciou dia 16, agora vai até sexta, dia 26 de julho – das 9h30 às 16h30, e promete trazer uma variedade de opções de roupas de inverno, incluindo algumas peças de marcas.

O bazar foi cuidadosamente planejado para oferecer aos participantes roupas de qualidade a preços acessíveis. Com valores a partir de R$ 45,00, os visitantes poderão encontrar peças essenciais para enfrentar o frio com conforto e estilo.

Mais do que um bazar, a Semana de Inverno da Socorro aos Necessitados é um evento de grande impacto social. Toda a renda obtida com as vendas será revertida para a instituição que conta com 120 assistidos e, desde 1921, desempenha um papel fundamental no apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade. A instituição oferece diversos serviços e programas que promovem o bem-estar e a dignidade de seus assistidos, garantindo que a renda arrecadada seja destinada a ações de verdadeiro impacto.

“Participar da Semana de Inverno do Socorro aos Necessitados é uma maneira simples e eficaz de contribuir para uma causa nobre. Ao comprar suas roupas de inverno no bazar, você ajudará nossa instituição a continuar o trabalho, além de garantir que estará preparado para os dias frios que se aproximam na nossa cidade”, afirma Rui Alexandre Sabatke Gutierrez, Presidente da Socorro aos Necessitados.

O bazar funciona na Rua Konrad Adenauer, 576, no bairro Tarumã, em Curitiba (PR). Mais informações: (41) 3266-3813 – (41) 98898-2384 (whatsapp)

E-mail: marketing@socorroaosnecessitados.org.br

Sobre a Entidade – A Socorro aos Necessitados é uma Instituição Filantrópica Centenária que foi fundada em 21 de setembro de 1921 com o objetivo de atender a população vulnerável, prestando amor e assistência. Atualmente, atua na área de assistência social para 120 Pessoas Idosas, promovendo dignidade e inserção social ao oferecer condições dignas de acolhimento, instalando-as em locais apropriados. É mantenedora da unidade operacional Lar dos Idosos Recanto do Tarumã.

