Não é notícia repetida! Novamente um buraco gigante surgiu na BR-277, no trecho que liga Curitiba ao interior do Paraná, no bairro Orleans. A nova cratera complica a vida de motoristas que circulam pelo trecho desde as primeiras horas desta quarta-feira (24). O buracão aproximadamente 7,5 metros de profundidade fica no quilômetro 97, ainda em Curitiba, no sentido interior do Paraná. Na madrugada, oito carros tiveram pneus estourados por causa da falha gigante no asfalto.

O novo buraco gigante na BR-277 é logo após o Parque Barigui, no sentido Ponta Grossa, e surgiu durante a noite. Segundo reportagem do Bom Dia Paraná desta quarta-feira, motoristas de ao menos 8 carros tiverem prejuízos após terem caído no buraco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a abertura da falha não é grande, mas a profundidade alcança cerca de 7,5 metros.

Recentemente a BR-277 teve uma verdadeira novela com o imbróglio de uma mega cratera que se abriu na pista sentido Curitiba. Foi necessária até a utilização de um robô para a conclusão do serviço.

Imagem da manhã desta quarta-feira mostra o transtorno no local da nova cratera. Foto: Reprodução/Bom Dia Paraná/RPC

E aí, concessionária?

A Via Araucária, concessionária responsável pelo trecho, informou que uma equipe de engenheiros foi encaminhada ao local para avaliar o que aconteceu para a formação deste buraco que tudo será avaliado para garantir a segurança dos motoristas e o conserto.

