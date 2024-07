Uma nova frente fria está prevista para chegar no Paraná nesta quarta-feira (24) trazendo queda de temperatura e possibilidade de chuva. A alteração no clima deve-se ao fim do veranico de inverno, que fez os termômetros subirem em todas as regiões nos últimos dias.

Segundo o Simepar, a queda na temperatura vai ser notada a partir do domingo (28) com a frente fria provocando uma chuva mais intensa e mínima de 9° graus em Curitiba na segunda-feira (29) e na terça-feira (30).

Um ponto curioso sobre a previsão do tempo para Curitiba é que na próxima terça-feira teremos temperatura mínima e máxima de 9ºC cravados.

“No domingo, avança outro sistema e essa segunda frente fria é que deve provocar uma situação de chuva um pouco mais significativa entre o domingo e segunda-feira. No geral, considerando o estado do Paraná, a chuva deve ser mais generalizada na segunda e depois, a partir de terça, quarta, esfria em boa parte do estado”, afirmou o meteorologista Samuel Braun.

A boa notícia que o frio acaba para o próximo fim de semana com previsões apontando para sol e temperatura perto 27°graus.

