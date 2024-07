Um grave acidente de trânsito na noite de terça-feira (23) na BR-376, no Contorno Sul, em Curitiba, resultou na morte de um jovem de 18 anos que voltava da igreja com familiares. Existe a suspeita que o condutor de um dos veículos envolvidos na batida tenha consumido álcool antes de dirigir, o que deve ser verificado após perícia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu um Volkswagen Gol e um Fiat Uno. No Uno, após acompanharem um culto, estavam três pessoas da mesma família e a vizinha deles. Com o impacto da batida traseira, os dois veículos foram parar no canteiro central da rodovia, que não precisou ser interditada.

Uma pessoa ficou presa às ferragens e um dos ocupantes foi ejetado, não resistindo aos ferimentos. Outras duas pessoas também ficaram em estado grave. O condutor do Gol, que bateu na traseira do Uno, recusou o encaminhamento ao hospital. Além disso, preferiu não realizar o teste do bafômetro por orientação do advogado que esteve no local após a colisão.

Como existia a suspeita que o motorista do Gol estava com hálito etílico, algo percebido pelo Corpo de Bombeiros, a PRF o encaminhou para a Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran) para confecção do boletim de ocorrência.

