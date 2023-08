Bazar com produtos apreendidos da Receita é realizado em Curitiba; mais de 600 itens

O bazar do Projeto Fazendo Diferença (FAZDI) está ocorrendo com produtos apreendidos da Receita Federal neste sábado (19), em Curitiba. São mais de 600 itens, incluindo smartphones, videogames, relógios e perfumes. O evento vai seguir até 17h.

Cada participante terá um limite de compra de R$ 1.500 por CPF, sendo que para entrar no bazar, senhas serão distribuídas para evitar aglomeração. Os pagamentos poderão ser feitos em dinheiro, pix ou cartão. A apresentação de CPF e RG para poder efetuar as compras é obrigatória.

O projeto FAZDI foi fundando em 2000, e auxilia na prevenção ao agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos com acolhimento institucional. A renda do bazar vai ser usada para custear as despesas.

Serviço

BAZAR DA RECEITA FEDERAL DO PROJETO FAZDI

DATA: Sábado, 19 de agosto de 2023

HORÁRIO: 10h às 17h

LOCAL: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 7708 (piso superior), no Boqueirão

