Batida forte deixa poste pendurado e motorista ferida no Bacacheri

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um acidente na manhã desta segunda-feira (25) exigiu a atenção de quem passava pela Avenida Francisco M. Albizu, no bairro Bacacheri, em Curitiba. Um automóvel Hyundai HB20 se perdeu numa curva relativamente suave e colidiu de frente com um poste, em frente ao Parque Regional de Manutenção do Exército. A motorista teve escoriações leves.

Segundo relatos da própria motorista, um mal súbito ou “apagão” foi o responsável pelo acidente. “Quando eu vi já tinha batido”, disse. A frente do carro ficou destruída, mas apesar da força da colisão, o airbag ajudou a garantir a integridade da ocupante.

A batida aconteceu por volta das 8h e até as 8h30 a motorista aguardava a chegada de socorro (tanto do seguro, quanto da Polícia Militar). A situação exigiu atenção, pois o poste foi arrancado e ficou apoiado sobre o carro, deixando todos em estado de alerta.