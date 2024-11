Sol é destaque em Curitiba em previsão do tempo para o início da semana

Depois de um fim de semana com temperaturas mais amenas, o início da semana promete ser de calor em todo o Paraná. Em Curitiba, por exemplo, a previsão do tempo indica temperatura acima dos 30ºC no meio da semana.

De acordo com o meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) Lizandro Jacóbsen o início da semana será caracterizado pelo tempo estável, com destaque para o calor.

“As temperaturas ficam bastante altas no período da tarde, acima dos 30ºC em praticamente todas as regiões do estado, até mesmo entre a Região Metropolitana de Curitiba e o litoral, que permanece com predomínio de sol ao longo do dia. A quantidade de nuvens diminuiu bastante nessas regiões e, por isso, entre segunda, terça e quarta-feira, teremos essa situação de tempo bem ensolarado, tanto na capital quanto nas praias”, afirma o meteorologista.

O dia mais quente da semana em Curitiba deve ser na quarta-feira (27), com máxima prevista de 32ºC. Nas praias, entre Guaratuba e Paranaguá, os termômetros ficam na casa dos 31ºC, 32ºC. Já em Antonina e Morretes a previsão aponta máxima de 35ºC.

“Destaque também para o interior paranaense, em que o aquecimento é muito rápido. Já no período da manhã teremos sensação de calor mais acentuada, tanto na segunda quanto na terça. Destaque para os setores oeste, noroeste e norte, onde as temperaturas ficam mais altas nesse começo de semana”, acrescenta Jacóbsen.

Calor em Curitiba até quando?

Apesar de dias bastante ensolarados e estáveis, a semana pode terminar mais chuvosa em Curitiba. De acordo com o meteorologista do Simepar, o tempo começa a mudar na quarta-feira (27), com previsão de chuva para áreas de fronteira com Paraguai e Argentina e na divisa com Santa Catarina.

Entretanto, na quinta-feira (28) que ocorre uma mudança mais expressiva em todas as regiões do estado, incluindo a capital paranaense. “É na quinta-feira que o tempo muda de vez, em todas as regiões do estado. A chuva se espalha e tem previsão de chuva também para o leste e norte paranaense”, diz Jacóbsen.