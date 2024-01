Banhista é ressuscitado após se afogar em balneário de Pontal do Paraná

Um banhista de aproximadamente 60 anos sofreu um afogamento grave neste sábado (06) na região do balneário Shangri-la, em Pontal do Paraná, no Litoral do Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima furou uma onda e desfaleceu, sendo colhido por uma corrente de retorno sinalizada.

O homem foi socorrido e chegou a receber procedimento de ressuscitação até a chegada de suporte médico. A vítima então foi transportada de helicóptero a um hospital da região.

Conforme relato de outros banhistas, vítima é andarilho da região, estava sem identificação e é conhecido como “Lambe-Lambe”. Outros andarilhos informaram que ele foi agredido antes de entrar na água e apresentava hematomas/escoriações.

