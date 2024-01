Bairros de Curitiba vão ficar sem água na quinta-feira; veja a lista

A Sanepar informa que na quinta-feira (1.o) fará manutenção no reservatório de água tratada Bacacheri, em Curitiba, que pode afetar o abastecimento em alguns bairros da cidade. O serviço será feito das 7h30 às 15h30, e a normalização está prevista para as 7 horas da manhã de sexta-feira (2).

Mas atenção! O serviço só será executado se as condições climáticas forem favoráveis. Pode faltar água nos seguintes bairros:

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115.

