Bairros da Grande Curitiba podem ficar sem água nesta sexta-feira

Moradores de bairros de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) podem ficar sem água ou enfrentar oscilação de pressão na rede, nesta sexta-feira (30). O motivo, de acordo com a Sanepar, é o conserto em uma adutora que se rompeu na quinta-feira (29).

“Devido à complexidade do conserto na adutora que teve rompimento na manhã de ontem e à dificuldade de trabalho no terreno e no local, os serviços continuam nesta sexta-feira”, informou a empresa, em nota.

A previsão é de normalização do abastecimento até as 22 horas desta sexta-feira, de forma gradativa.

Bairros afetados

Pode haver desabastecimento e oscilação de pressão na rede nos seguintes bairros:

Eucaliptos

Eucaliptos/Hortência

Iguaçu

Jardim Brasil

Jardim Itália

Santa Terezinha

Dos Estados

Estados

Gralha Azul

Nações

Nações/Santarém

LEIA AINDA – Após frio e geada, Curitiba entra em alerta para baixa umidade; Previsão do tempo

Em situações como esta, a orientação é que se faça uso da água priorizando alimentação e higiene pessoal, sem desperdícios. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

Atendimento

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

Eleições 2024 Tribuna fará sabatina inédita com candidatos à prefeitura! Divertido Vizinho brincalhão?? Placa usa gíria de Curitiba e ganha destaque! Narração vibrante Camisa 10 do rádio! Estrela do rádio esportivo ganha homenagem!