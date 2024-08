Após frio e geada, Curitiba entra em alerta para baixa umidade; Previsão do tempo

Olho no tempo!

Após dias de frio intenso, geada e japona, o tempo em Curitiba resolveu dar um chega pra lá nas baixas temperaturas. Segundo a previsão do tempo para Curitiba, sexta-feira, sábado e domingo prometem seguir com tempo estável e com calor.

Nesta sexta-feira, Curitiba tem temperaturas amenas, variando entre 11°C e 26°C. A previsão indica céu parcialmente nublado, sem chances de chuva.

Para o sábado e domingo, a temperatura se mantém estável, com mínimas de 13°C e máximas de 28°C, segundo a previsão do tempo para Curitiba. Não há chance de chuva, o que permite um final de semana perfeito para atividades ao ar livre em Curitiba.

Curitiba em alerta amarelo

Segundo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, Curitiba está em um grande alerta amarelo de baixa umidade relativa do ar. Este alerta é emitido quando a Umidade relativa varia entre 30% e 20%, gerando baixo risco de incêndios florestais e à saúde. Nesta quinta-feira, inclusive, um incêndio foi flagrado pela Tribuna na região do Zoológico de Curitiba, gerando uma imagem incrível capturada pelo repórter fotográfico Átila Alberti. Veja abaixo no Instagram da Tribuna:

O que fazer em Curitiba neste final de semana?

Passeio no Jardim Botânico: Com o sábado ensolarado, o Jardim Botânico é a escolha ideal para quem busca contato com a natureza e um cenário deslumbrante para fotos. Feira do Largo da Ordem: No domingo, aproveite a tradicional feira para comprar artesanatos locais e saborear delícias típicas paranaenses. Museu Oscar Niemeyer (MON): O MON é uma excelente opção cultural com exposições temporárias e permanentes. Parque Tanguá: Um dos parques mais bonitos da cidade, perfeito para caminhar e apreciar o pôr do sol sobre o lago e as cachoeiras. Passeio Público: O parque mais antigo de Curitiba, ótimo para uma caminhada tranquila entre a vegetação, lagos e pequenos animais. Mercadoteca: Um espaço gastronômico ao ar livre, onde você pode desfrutar de diversas opções de comida e bebida, ideal para um almoço descontraído. Pedreira Paulo Leminski: Se houver eventos ao ar livre, a Pedreira oferece um ambiente único para shows ou simplesmente para curtir a paisagem. Bosque Alemão: Um local encantador com trilhas, uma casa de chá e uma bela vista da cidade. Ideal para um passeio em família. Ópera de Arame: Visite esse ícone arquitetônico de Curitiba, que combina natureza e cultura. Aproveite para explorar o entorno e tirar fotos no lago ao redor. Bosque Irma Clementina: Um refúgio no meio da cidade grande. Um local perfeito para ir com as crianças e fazer um belo piquenique. Conheça aqui este bosque secreto em Curitiba!

