A partir desta sexta-feira (4), a Avenida Toaldo Túlio, no bairro Santa Felicidade, em Curitiba, conta com um novo semáforo, implantado na confluência das ruas José Risseto e Boltolo Paulin. De acordo com a prefeitura de Curitiba, o equipamento deve melhorar a fluidez de trânsito e a travessia dos pedestres em um trecho onde há muita conversão e grande movimento de veículos. Nos horários de trânsito intenso, a média de circulação é de 1.500 veículos por hora no cruzamento.

A instalação do semáforo era uma reivindicação dos moradores e frequentadores do bairro. Foi eleita no ano passado, como a primeira de cinco principais demandas da região, apresentadas durante o programa Fala Curitiba, que ouve à população em audiências públicas para levantar as prioridades dos bairros e incorporá-las ao orçamento municipal do ano seguinte.

Os motoristas e pedestres devem ficar atentos às mudanças que irão ocorrer na região. O semáforo já foi implantado pela Superintendência Municipal de Trânsito (Setran), mas por enquanto está funcionando em alerta, somente com luzes amarelas piscando, para sinalizar aos motoristas a presença do novo equipamento. A previsão é que seja ligado nas próximas semanas. Por conta da instalação do equipamento, a travessia elevada que havia está sendo retirada.

Também partiu dos moradores ao longo das audiências públicas a implantação de outro semáforo na regional. O equipamento na esquina das ruas Monsenhor Ivo Zanlorenzi e Hugo Kinzelmann, no Campina do Siqueira, está em funcionamento desde o ano passado.

Novos semáforos

Solicitações para implantação dos semáforos devem ser feitas pelo telefone 156 da Prefeitura de Curitiba, mas a Setran faz uma avaliação da necessidade e também do impacto que uma instalação pode gerar na região.

O diretor de planejamento e operações da Setran, Pedro Darci da Silva Júnior, explica que a instalação de um semáforo se dá pelo fluxo de veículos em determinada região, além de outros fatores que devem ser estudados antes de uma instalação.