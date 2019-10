Três passageiras de um ônibus ficaram feridas em um acidente com um carro na manhã desta sexta-feira (4) no bairro Seminário, em Curitiba. Por volta de 9h, um ligeirinho da linha Inter 2 bateu contra um veículo Fiat Punto no cruzamento da Avenida Mário Tourinho com a Rua Princesa Izabel. Além das passageiras, a motorista do carro e o motorista do ônibus tiveram ferimentos leves e foram atendidos no próprio local.

Já as três passageiras foram encaminhadas com ferimentos moderados ao Hospital Evangélico Mackenzie – duas foram levadas por ambulâncias do Siate e uma pela ambulância do Samu. “Eu estava descendo a rua que cruza a Mário Tourinho e queria entrar na ultima faixa da direita. Os carros deram passagem nas três faixas, mas quando eu fui cruzar a quarta faixa eu nao vi o ônibus”, afirma a motorista do carro, Taís Sâmela, 26 anos.

O acidente causou transtorno na região, que já está com o trânsito complicado por causa da obra da trincheira na Mário Tourinho, que começou semana passada. Por volta de 10h, uma das faixas da Mário Tourinho seguia bloqueada. Policiais do Batalhão de Trânsito orientam os motoristas no local.

Idosa atropelada

Este é o segundo acidente envolvendo ônibus na manhã desta sexta em Curitiba. Logo cedo, uma senhora morreu atropelada pelo biarticulado Santa Cândida/Capão Raso no bairro Água Verde.