O mecânico Rogério Xavier de oliveira, 35 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (3), dentro da oficina em que trabalhava, na Rua Santo Antônio Tortato, no bairro Umbará, em Curitiba.

+Caçadores! Após tomar rasteira da vida, idosa precisa catar recicláveis pra sobreviver

Os funcionários preparavam um carro que iria participar de uma arrancada, quando uma das peças se soltou e atingiu o rapaz no pescoço. Ele estava próximo do carro acompanhando um possível teste, quando houve uma espécie de explosão e logo ele caiu no chão da oficina.

Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) chegou a ser chamada, mas o rapaz não resistiu ao grave ferimento.

+Viu essa? Cachorro maltratado em vídeo é resgatado e dono autuado na Grande Curitiba

A reportagem da Tribuna do Paraná entrou em contato com a oficina, mas ninguém foi encontrado.

O velório de Rogério ocorre no Cemitério Paroquial do Umbará e o sepultamento será nesta sexta-feira, às 14h, no mesmo local.