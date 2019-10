Uma explosão em uma cozinha deixou um homem de 71 anos gravemente ferido, na manhã desta sexta-feira (4), na Rua Marechal Cardoso Junior, no bairro Jardim das Américas, em Curitiba.

O idoso foi encaminhado ao Hospital Evangélico com 70% do corpo queimado. Segundo as primeiras informações, ao ligar o fogão para esquentar a água para o café teria ocorrido a explosão.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ao ligar o fogão para esquentar a água para o café teria ocorrido o incêndio e na sequencia uma explosão. “Pelo que verificamos, tinha um botijão P13 com vazamento e existe a possibilidade de ser o motivo da fonte de calor. Ainda percebemos que o primeiro pavimento do triplex foi o mais atingido. Além da vítima, tinha a esposa, mas não temos a informação que tenha se ferido”, relatou o tenente Picolotto, do 1° Grupamento do Corpo de Bombeiros.

Todo cuidado é pouco!

O tenente Picolotto fez ainda recomendações para se evitar um incêndio ou explosão dentro de uma residência. “Orientamos que não coloquem botijão perto de churrasqueira e, neste caso, havia um acesso da mangueira para dentro de um fogareiro. O vazamento deve ter sido a causa deste acidente”.