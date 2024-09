Avanço de obra polêmica do Inter 2 exige mais bloqueios no trânsito de Curitiba

Os motoristas que circulam por Curitiba devem fica atentos aos novos bloqueios no transito a partir desta segunda-feira (09). Segundo a Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) já está instaurado um bloqueio total da Rua Hugo Kinzelmann, no trecho entre as ruas Major Heitor Guimarães e Monsenhor Ivo Zanlorezni, no Campina do Siqueira.

Esse bloqueio é necessário para dar continuidade às obras do Lote 1 do Inter 2, que já estão em andamento desde a semana passada na região do Campina do Siqueira. A previsão é que as obras durem cerca de 10 dias.

Estes lotes foram polêmicos por causa do corte de mais de 200 árvores no trecho, o que motivou um grande movimento contra o avanço da obra em Curitiba.

Durante esse período, os motoristas poderão utilizar como opções de desvio as ruas Monsenhor Ivo Zanlorenzi, Princesa Izabel e Professor Pedro Viriato Parigot de Souza.

Agentes de trânsito farão o monitoramento do tráfego no local. A Superintendência de Trânsito (Setran) orienta que todos redobrem a atenção e sigam as sinalizações temporárias instaladas na área para garantir a segurança e fluidez no trânsito.

