Obra do novo (e polêmico) Inter 2 gera bloqueio total bairro de Curitiba

O inicio de obras do Lote 1 do novo Inter 2, o lote que promete cortar 237 árvores em Curitiba, vai gerar bloqueios totais em importantes ruas do bairro Campina do Siqueira, em Curitiba. Segundo a Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran), motoristas terão que ficar atentos aos desvios. Além de atenção, estas mudanças possivelmente vão exigir uma dose extra de paciência àqueles que estiverem atrás do volante.

Ruas Estanislau Pampuche e Hugo Kinzelmann (trecho entre as ruas Monsenhor Ivo Zanlorenzi e Deputado Nilson Ribas) serão bloqueadas a partir das 8h desta segunda-feira (2). O bloqueio está previsto para durar aproximadamente 20 dias.

Durante este período, os desvios serão feitos pelas ruas Monsenhor Ivo Zanlorenzi, Francisco Afrânio, Hugo Kinzelmann (trecho liberado) e Deputado Nilson Ribas.

Agentes de trânsito estarão presentes nos primeiros dias para orientar o tráfego e auxiliar os motoristas. Ruas do bairro Tarumã também estão com bloqueios por causa de obras do Novo Inter 2.

A Setran recomenda que todos redobrem a atenção e sigam as sinalizações temporárias instaladas na área para garantir a segurança e fluidez no trânsito durante o bloqueio em Curitiba.

Corte de árvores em Curitiba revolta população

O Lote 1 das obras do Inter 2 é alvo de uma grande manifestação de moradores da região. Cerca de 237 árvores serão cortadas no local por causa da passagem da linha de ônibus. A ação da prefeitura motivou um grande protesto da população. Qual foi a resposta da prefeitura para esse movimento? Veja aqui!

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Eleições 2024 Tribuna fará sabatina inédita com candidatos à prefeitura! Divertido Vizinho brincalhão?? Placa usa gíria de Curitiba e ganha destaque! Narração vibrante Camisa 10 do rádio! Estrela do rádio esportivo ganha homenagem!