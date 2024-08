Rua de Curitiba é bloqueada para obras; interdição deve durar 21 dias

Obras de pavimentação do Lote 4 do Novo Inter 2 provocam bloqueio no trânsito no bairro Tarumã, em Curitiba. A Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) informa que, a partir desta segunda-feira (19), a Rua Armando Prince, na esquina com a Avenida Victor Ferreira do Amaral será totalmente bloqueada. A interdição na via está prevista para durar 21 dias.

Neste período, a Rua Armando Prince será escavada e depois receberá pavimento em concreto. A escavação já está em andamento na faixa da direita da Avenida Victor Ferreira do Amaral, no sentido Pinhais, a partir da Rua Manuel da Silveira D’Elboux, no Tarumã, e se estenderá até a Rua Armando Prince, cobrindo cerca de 850 metros.

Desvio

Durante as obras, os motoristas devem utilizar as ruas Nivaldo Braga e Olga Balster como alternativas de desvio. Nos primeiros dias da intervenção, agentes de trânsito estarão no local para organizar o tráfego e orientar os motoristas.

A Setran recomenda que os motoristas redobrem a atenção e sigam as sinalizações temporárias que serão instaladas na área.

Povo unido! População não quer o corte de 237 árvores em Curitiba. E agora? Conhece? Loja com armas e itens esportivos faz 80 anos em Curitiba Top 10! Quais são os bairros de Curitiba com maior valorização de imóveis??