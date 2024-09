Rua movimentada de Curitiba vai ser bloqueada a partir desta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (09), a via lenta da Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, no bairro Campina do Siqueira, em Curitiba, será totalmente bloqueada. A interdição da passagem de veículos está programada para iniciar às 8 horas.

De acordo com informações da prefeitura de Curitiba, o bloqueio será entre as Ruas Mário Tourinho e Major Heitor Guimarães. A interrupção ocorrerá para a realização de obras de drenagem no local. A previsão é de a rua fique fechada por 10 dias.

Agentes de trânsito irão monitorar o tráfego na região. A Superintendência de Trânsito (Setran) recomenda que todos redobrem a atenção e sigam as sinalizações temporárias instaladas na área para garantir a segurança viária.

