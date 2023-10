Quer se sentir mais segura, aprender a se defender de agressões e ainda praticar uma atividade física diferente? Técnicas de autoproteção estão sendo ensinadas para mulheres em Curitiba, na primeira turma de defesa pessoal do Centro de Esporte e Lazer Bacacheri. As aulas, que começaram nesta semana, são gratuitas e acontecem todas as terças e quintas-feiras, das 14h às 15h.

As inscrições estão abertas. Podem participar das aulas mulheres com idades entre 18 e 59 anos. “Criamos essa turma exclusiva para mulheres, onde elas terão a possibilidade de praticar atividade física e vivenciar várias artes marciais”, salienta o Chefe de Núcleo da Smelj no Boa Vista, José Netto. Clique aqui para fazer a sua inscrição.

Foto: Hully Paiva/SMCS

Muay thai, boxe, judô e wrestling

As aulas são ministradas pelo professor Nanderson Rafael Rosenau, que possui mais de 30 anos de experiência em lutas e grande repertório nas técnicas específicas de defesa. Nanderson mescla estratégias de defesa de diferentes vertentes, como muay thai, boxe, judô e wrestling.

“São tempos difíceis para muitas mulheres, então criamos o curso com objetivo de ensinar a técnica da luta para que elas possam se defender de agressões”, explica o professor. O curso começou com técnicas básicas, como cair, rolar e quedar (derrubar) de maneira segura.

A empreendedora Karine Kindinger, de 29 anos, já é aluna de jiu-jítsu no CEL Bacacheri e não deixou a oportunidade de participar do curso passar. Até chamou uma amiga para aprender a se proteger. “A gente precisa saber se proteger e como é muito comum os homens terem vantagem com força ou tamanho, por exemplo, é essencial aprender técnicas de defesa”, comenta.

Amiga de Karine, a publicitária Jenniffer Rodrigues, 28, também participou da aula. “É muito importante que essas aulas sejam oferecidas gratuitamente pela Prefeitura, porque nem todas as mulheres têm acesso a esse tipo de curso e todas deveriam fazer”, avalia.

Na imagem, Jenniffer Rodrigues e sua amiga, Karine Kindinger. Foto: Hully Paiva/SMCS

Serviço

Aulas de defesa pessoal para mulheres

Local: Centro de Esporte e Lazer Bacacheri

Endereço: Rua Costa Rica, 1.614, Bacacheri

Horário: terças e quintas-feiras, das 14h às 15h

Inscrições: pelo site Curitiba em Movimento

