Desde às 8h desta quinta-feira (8), o tráfego de veículos foi interrompido na Rua Brigadeiro Franco, entre os cruzamentos com as ruas Francisco Parolin e Professor Plácido e Silva, no bairro Parolin, em Curitiba. O trânsito deve retornar às 17h.

A interdição da passagem de veículos acontece para a execução do corte da pista e implantação das travessias necessárias para a drenagem superficial da área.

+ Leia mais: Bar de Curitiba é obrigado a pagar R$ 50 mil de danos morais coletivos

Neste cruzamento, equipes do Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) trabalham na implantação de um sistema de controle e retardo de águas das chuvas para prevenir alagamentos na região.

O desvio deve ser feito pelas ruas Antônio Parolin Júnior, Nunes Machado e Leônidas Ferreira da Costa. A empresa responsável pelas obras fará a sinalização do bloqueio e do desvio.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!