Uma obra da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) vai deixar muita gente em Curitiba sem água nesta terça-feira (14). São 34 bairros afetados por conta de uma manutenção no reservatório Corte Branco, localizado no bairro Uberaba, em Curitiba.

+Viu essa? Policiais fazem tocaia na mata e descobrem fábrica ilegal no litoral

Os bairros afetados são: Alto Boqueirão, Sítio Cercado, Xaxim, Pinheirinho, Boqueirão, Ganchinho, Água Verde, Capão Raso, CIC, Fanny, Fazendinha, Guaira, Hauer, Lindoia, Novo Mundo, Portão, Santa Quitéria, Seminário, Vila Izabel, Cajuru, Guabirotuba, Jardim das Américas, Uberaba, Ahú, Atuba, Bacacheri, Barreirinha, Boa Vista, Cabral, Centro Cívico, Santa Cândida, São Lourenço, Tingui e Juvevê.

A normalização no abastecimento, segundo a Sanepar, está prevista apenas para o início da manhã de quarta-feira.

Reservatório que passará em manutenção fica no Uberaba, em Curitiba. Foto: Google Maps.

Quarta-feira

Na quarta-feira, mais quatro bairros vão ficar sem abastecimento da Sanepar em Curitiba por causa de uma obra de captação de água. São eles: Santa Cândida, Tingui, Bacacheri e Atuba. A normalização do abastecimento deve acontecer de forma gradativa até a manhã de quinta-feira (16).

Tem caixa d´água?

A Sanepar recomenda que as residências tenham uma caixa de água, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A caixa d´água garante o abastecimento por cerca de 24 horas.

Faltou água e agora?

Quem ficar sem água podem entrar em contato com a Sanepar pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.