Um homem tem tocado o terror e roubado comerciantes e moradores do bairro Cajuru, em Curitiba, nas últimas semanas. No sábado passado, dia 10 de junho, ele roubou R$ 120 do caixa de uma panificadora conhecida do bairro, localizada na Rua Cuiabá, ameaçando os funcionários e insinuando estar armado.

“O roubo foi sábado às 17h. Ele fez a menção de estar armado, fazendo um movimento de levantar a camisa. Ele abordou a funcionária, pediu o dinheiro e saiu correndo à pé. O mesmo cara já assaltou vários comércios da região”, reclamou Jefferson Luiz Jarczeski, da panificadora Anepan.

Veja o vídeo do momento do roubo!

O empresário já não sabe mais o que fazer. O histórico de violência da região é muito grande. No mesmo estabelecimento, em 2011, o então proprietário, pai de Jefferson, foi assassinato numa tentativa de roubo. A esperança dos vizinhos era que a situação mudasse e a segurança melhorasse, mão não foi o que aconteceu. “Diminuiu ao invés de aumentar. Não se vê viaturas como patrulhando como antigamente. Só passam nas vias rápidas”, lamentou.

Jefferson já pensou em desistir do comércio, mas insiste em manter o sonho da família de pé. “Sentimos medo sim, e vontade de parar, mas temos que ir em frente. Era o sonho dele e da minha mãe, que conquistaram trabalhando. Não tem como parar. Minha mãe ficou traumatizada, depressiva, mas está lá todo dia”, desabafou à reportagem.

E ai, PM?

A Polícia Militar do Paraná informa que realiza diversas ações preventivas e ostensivas repressivas a fim de coibir a prática de crimes na região, assim como em todos os bairros da cidade. Também são realizadas operações constantes com o apoio das unidades especializadas no combate, principalmente, nos roubos, furtos e tráfico de drogas.

A PMPR ressalta que a participação da população é fundamental, denunciando e registrando o Boletim de Ocorrência sempre que necessário, via 190, Disque-Denuncia 181 e APP 190PR, para que as equipes militares estaduais sejam aplicadas e consigam assim identificar e prender os autores dos ilícitos.

