Aquecedor ligado: rajadas de vento quente chegam a 50 km/h em Curitiba

Além do calor, os curitibanos foram surpreendidos nesta quarta-feira (23) com fortes rajadas de vento ao longo de todo o dia em Curitiba e região. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), várias estações meteorológicas registraram rajadas com velocidade superior a 50 km/h em bairros da capital.

A explicação técnica, segundo o Simepar, é “isso se deve a massa de ar quente e seca, que deixa o ar mais leve e o transporte dessa massa acaba sendo intensificada pelo aquecimento da superfície, devido as altas temperaturas. Os ventos sopram do Noroeste com intensidade moderada a ocasionalmente fortes”. Em Cascavel, no Oeste, por exemplo, os ventos chegaram a 64,4 km/h e a 67,3 em Palmas, na região Sul.

O Simepar alerta também para os cuidados com o tempo seco e o forte calor, que mantêm alto ou muito alto o risco de incêndios florestais em vários setores do Paraná nas próximas 24 horas. No momento não há registro de chuvas.

