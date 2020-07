O tempo deve se manter estável e as temperaturas devem subir um pouco em Curitiba nesta sexta-feira (17). Segundo o Instituto Simepar, embora o dia tenha começado com o céu encoberto e até uma leve chuva em algumas regiões da cidade, o sol parece ainda no período da manhã, firmando até a tarde na capital. No Litoral, a presença mais intensa de umidade deixa o sol entre nuvens durante todo o dia. Nas praias, a sexta-feira também deverá ser um pouco mais quente do que nos últimos dias.

Em Curitiba, nesta sexta, o Simepar prevê temperaturas variando entre 11º C e 22º C. Será um dia mais quente na capital paranaense, considerando a média das máximas dos últimos dias, que não ultrapassaram os 19º C. O sol e o calor devem permanecer ao longo do fim de semana.

Litoral

O céu deverá estar mais fechado à beira-mar nesta sexta-feira, mas, assim como em Curitiba, as máximas previstas devem se aproximar da casa dos 22º C. Conforme aponta o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a máxima prevista para o dia é de 22º C, com mínima de 14º C.