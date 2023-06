Após período de chuvas, Estrada da Graciosa reaberta nesta sexta-feira

A Estrada da Graciosa reabre nesta sexta-feira (16) após três dias fechadas por precaução pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER). O bloqueio da PR-410 aconteceu na última terça-feira (13), devido ao excesso de chuvas registradas esta semana.

A medida preventiva visou garantir a segurança dos usuários devido aos riscos de novos escorregamentos de rochas, terra e vegetação. O trânsito continua em operação pare-e-siga entre o km 7 e km 8, e do km 11 ao km 12, locais com obras de recuperação de encosta em andamento. Os danos foram registrados no final do ano passado.

A rodovia deve permanecer aberta nos próximos dias, caso as condições climáticas permaneçam favoráveis, sendo interditada caso chova excessivamente em um único dia, ou durante períodos prolongados.

Usuários devem seguir pela via com cautela, observando a sinalização provisória, visando garantir a segurança de todos os envolvidos.

