Depois da divulgação da morte por coronavírus de uma idosa de 94 anos que morava numa casa de repouso de Curitiba, várias Instituições de Longa Permanência (ILPIs) pedem ajuda da prefeitura de Curitiba para a aquisição de equipamentos de proteção (EPIs), como luvas, máscaras e álcool gel 70%, além da disponibilização de testes rápidos de coronavírus e mutirão de vacinação contra a gripe dentro dos lares.

As solicitações visam evitar a propagação do novo coronavírus dentro dos asilos, já que os idosos são o principal grupo de risco da doença e o país passa, nesse momento, por um crescimento do contágio e também de vítimas fatais.

A idosa vítima de coronavírus morava no Lar Iracy, que fica no bairro Xaxim em Curitiba, não chegou a apresentar sintomas.Ela acordou ofegante no dia 7 de abril e logo foi encaminhada para unidade de saúde, falecendo logo depois. Com a morte da idosa por coronavírus, toda a instituição ficou em quarentena e seis funcionários e 14 idosos testaram positivo para a doença.

São três reivindicações: fornecimento de EPIs como máscaras, luvas e álcool gel para as instituições – não adianta disponibilizar verba se não há EPI disponível para compra; a disponibilização de testes rápidos de coronavírus, pois são de extrema importância para detectar precocemente a doença em funcionários e nos idosos no dia a dia; e mutirão de vacinação presencial, dentro dos lares, contra o vírus H1N1 para todos que convivem nesse ambiente – profissionais e hóspedes.

“Agora é a hora dos poderes públicos em parcerias com as instituições trabalharem em conjunto pelo bem do povo, pelo bem dos idosos, para que essa situação acabe o quanto antes – e com o menor número de vitimas possível”, afirmam as instituições em nota.

24 instituições assinaram o pedido por aquisição de testes, equipamentos e vacinas da gripe, numa forma de atrair a atenção dos poderes públicos. São eles: Arte e Cuidar, Árvore da vida, Bem Viver Assistência ao Idoso, Caminho do Senhor, Casa de Repouso Del Veiga, Casa de Repouso Dona Rosa, Casa di Beta, Centro de Amor Regina Cipriano, Esplêndido, Florença, Hebron, Kairos, Lar de Maria, Lar Santa Anna, Luz Divina, Murano, Nossa Casa Para Idosos, Nosso Lar, Nova Cannã, Premier, Resplandecer, Seniors Home, Serena e Velha Infância.