Uma briga de estudantes causou alvoroço na manhã desta terça-feira (28) no Colégio Estadual do Paraná, um dos maiores de Curitiba. Uma viatura da PM e uma ambulância do Siate foram vistos no estacionamento do estabelecimento para atender a ocorrência. Um estudante ficou ferido.

Segundo apurou a reportagem, um aluno teria chamado uma colega de classe de “vadia”, o que causou revolta em outros colegas. Dois amigos da garota ofendida foram até a sala de aula do ofensor para tirarem satisfação. “Aí o cara empurrou a mesa em um deles e a briga começou no meio da sala. Sei que um deles saiu sangrando”, disse uma aluna que preferiu não se identificar.

O jovem agredido, segundo os colegas, vinha apresentando um comportamento inadequado, causando desconforto entre os companheiros de classe. O aluno agredido teve um corte no supercílio e precisou levar pontos e não foi necessário levá-lo ao hospital. Uma viatura da patrulha escolar estava no colégio na hora do ocorrido.

A reportagem procurou o Colégio Estadual do Paraná para falar sobre o caso. Ainda pela manhã os pais dos alunos envolvidos foram chamados ao colégio para uma reunião com a diretoria e pedagogos. O caso já recebeu encaminhamentos conforme regimento escolar e Estatuto da Criança e Adolescente.