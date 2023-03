O Gaeco (Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público, cumpriu mandado de busca e apreensão no gabinete da vereadora de Curitiba Noemia Rocha (MDB), na Câmara Municipal, na manhã desta terça-feira (28). São oito mandados de busca sendo cumpridos.

Segundo o blog Politamente, a suspeita é de crime de “rachadinha”, quando assessores do gabinete são obrigados a devolver parte do salário.

Além do gabinete, promotores estão cumprindo mandados de busca na casa da vereadora Noêmia e na de assessores parlamentares. A intenção é apreender documentos, computadores e celulares que possam auxiliar na investigação.

A Tribuna do Paraná procurou a assessoria de imprensa da vereadora, que divulgou uma nota apenas no final da manhã.

“A Vereadora Noêmia Rocha vem esclarecer que ainda não tomou conhecimento da íntegra do processo e das acusações no dia de hoje, e que no entanto está tomando as providências necessárias e cabíveis. Neste sentido, colocou-se inteiramente à disposição das autoridades para todo esclarecimento que se mostrar necessário, inclusive pedirá antecipação do seu depoimento.

Em levantamento preliminar supomos se tratar de Denúncia Anônima, sem qualquer base e fundamento, possivelmente de adversários políticos! Mas, reitera, é de seu inteiro interesse e compromisso trazer todos os esclarecimentos à sociedade Curitibana em geral, assim como aos seus eleitores em particular”.

A Câmara Municipal de Curitiba também foi procurada, e por meio de nota, confirmou que o Gaeco esteve no local. “A equipe do Gaeco chegou às 6h nas dependências da CMC e deixou o Legislativo às 7h50. Até o momento a CMC não foi comunicada formalmente do motivo da investigação. A presidência da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) foi contatada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná (MP-PR), que informou a necessidade de cumprir um mandado de busca e apreensão no gabinete da vereadora Noemia Rocha (MDB).

Em atendimento à solicitação da autoridade competente, a gestão da Câmara Municipal de Curitiba ofereceu acesso às suas dependências, para fins de cumprimento do mandado. A CMC segue à disposição das autoridades para colaborar com as investigações e prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários”, informou em nota.

Noemia, 61 anos, é natural de Londrina, naregião norte do Paraná, e está no seu quarto mandato consecutivo na CMC. Na segunda-feira (27), foi uma das vereadores que votou pela permanência da lei quanto a proibição do uso e porte de celular nas agências bancárias de Curitiba.